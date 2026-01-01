В Перми начался второй этап тестирования новых трамвайных путей на Сибирской Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми 15 июня начался второй этап тестирования новых трамвайных путей, уложенных на улицах Сибирской и Чернышевского. Сегодня был запущен поезд, состоящий из вагонов модели 71-619, сцепленных «хвостами». Это позволяет составу двигаться по участку без разворота, что значительно ускоряет процесс обкатки. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Параллельно на линии работает вагон-лаборатория «ВЛ-2», который проверяет состояние контактной сети.

Окончательное решение о дате открытия трамвайного движения будет принято только после завершения всех проверок путей. В настоящее время также продолжается выравнивание путей и возведение новой остановки на пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха, ведется реконструкция трамвайного узла на площади Трудовой доблести с установкой современных стрелочных переводов.

По словам градоначальника, запустить трамвайное движение по улицам Сибирской и Чернышевского планируется «в ближайшее время». О дате открытия сообщат дополнительно.

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