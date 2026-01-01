Компании в Прикамье стали активнее предлагать подработку пенсионерам Наибольший рост наблюдался в клиентском сервисе и диспетчерской работе Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

По данным «Авито Подработки», в мае 2026 года в Пермском крае компании активнее предлагали подработку для пенсионеров. Наибольший рост наблюдался в клиентском сервисе, диспетчерской работе, грузоперевозках и городском обслуживании. Эти направления требуют ответственности и внимательности, но позволяют работать в гибком графике.

Особенно востребованы менеджеры по работе с клиентами. Число доступных смен для них увеличилось вдвое. Средний заработок составляет 58 680 руб. Такие сотрудники помогают компаниям поддерживать связь с клиентами, консультируют по услугам и обрабатывают обращения.

Диспетчеры также показывают положительную динамику. Количество смен для них выросло на 83%. Средний заработок — 7092 руб. Эта подработка подходит тем, кто умеет быстро решать задачи, координировать процессы и эффективно работать с входящими запросами.

Водители грузового транспорта тоже востребованы. Число доступных для них смен выросло на 50%. Средний заработок составляет 102 374 руб. Эти сотрудники помогают компаниям с перевозками, доставкой грузов и логистикой.

Дворники также показали рост спроса. Количество смен для них увеличилось на 11%. Средний заработок — 21 833 руб. Такая подработка остаётся востребованной в городском хозяйстве, где важны аккуратность и поддержание порядка.

Таким образом, в мае 2026 года в Пермском крае вырос спрос на подработку для пенсионеров в различных сферах — от клиентского сервиса до транспортных услуг.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.