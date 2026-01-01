В Перми разработали устройство для непрерывного бурения наклонных нефтескважин Аналогов в мире ему нет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

При бурении наклонных нефтяных скважин оптические гироскопы теряют точность из-за вибрации и вращения колонны. Это приводит к периодической остановке процесса, что занимает до 15% времени бурения и повышает риск аварий. Существующие решения данной проблемы специалистами признавались неэффективными или ненадежными. И вот ученые Пермского политеха разработали первое устройство активной стабилизации, позволяющее получать точные данные от оптических гироскопов без остановок. Оно гасит вращение колонны, что экономит до 15% времени бурения, снижает риски аварий и уменьшает себестоимость добычи. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Устройство включает электродвигатель с двумя демпферами и оптические датчики. Двигатель стабилизирует платформу с гироскопами и акселерометрами, компенсируя вращение колонны. Система управления мгновенно обрабатывает сигналы и корректирует работу двигателя.

Устройство применяется в любых наклонно-направленных скважинах, ускоряя бурение и снижая затраты. Это способствует снижению цен на топливо для потребителей и открывает новые возможности для геонавигации в реальном времени.

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