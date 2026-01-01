В мае в Пермском крае на учёт поставлено более 670 новых жилых домов Общая площадь их составила 71 316 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В мае 2026 года Росреестр в Пермском крае зарегистрировал 671 индивидуальный жилой дом, возведенный на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, блокированной застройки или садоводства. Общая площадь этих домов составила 71 316 кв. м.

По сравнению с предыдущим месяцем количество зарегистрированных домов увеличилось на 7,3%. В апреле на учёт было поставлено 622 индивидуальных жилых дома общей площадью 72 220 кв. м.

В мае 2026 года на кадастровый учет были внесены жилые дома во всех муниципалитетах Пермского края, за исключением Кишертского и Красновишерского муниципальных округов.

Наибольшее количество индивидуального жилья было построено в Пермском муниципальном округе — 202 дома общей площадью 22 289 кв. м.

В краевой столице зарегистрировано 82 дома общей площадью 8964 кв. м.

На третьем месте по количеству построенных домов находится Краснокамский муниципальный округ, где возведено 44 дома общей площадью 4173 кв. м.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, наиболее распространенными материалами для строительства жилых домов являются дерево (33,4%), бетонные блоки (27,7%) и кирпич (4,8%).

Жители Пермского края предпочитают одноэтажное строительство: в мае 2026 года было поставлено на учет 389 одноэтажных домов (58% от общего числа), 269 двухэтажных (40,1%) и 13 трехэтажных домов (1,9%).

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