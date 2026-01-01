В Прикамье простились с погибшим на СВО мобилизованным Павлом Казаковым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханского округа

В с. Казанка Оханского округа Прикамья простились с рядовым Павлом Казаковым, служившим стрелком в войсковой части Вооруженных сил России и погибшим 2 апреля 2025 года в ходе боев за освобождение Андреевки в ДНР. Ему было 37 лет. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Павел Казаков окончил Казанскую школу, после чего получил профессию столяра-плотника в Перми и прошел срочную службу в железнодорожных войсках российской армии.

Мужчина был призван на специальную военную операцию в ходе частичной мобилизации.

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