В МЧС предупредили о сильных ливнях и грозах в Пермском крае 16 июня Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Во вторник, 16 июня, в некоторых районах Прикамья ночью ожидается туман, а днём — гроза, сильный дождь и ливень. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий в ведомстве рекомендовали держаться подальше от деревьев, конструкций и линий электропередачи, не оставлять автомобиль вблизи этих объектов.

При возникновении аварий на электросетях нужно обесточить все приборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

Нельзя превышать скоростной режим, следует избегать резких манёвров и торможений, сохранять безопасную дистанцию.

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