В МЧС предупредили о сильных ливнях и грозах в Пермском крае 16 июня
Во вторник, 16 июня, в некоторых районах Прикамья ночью ожидается туман, а днём — гроза, сильный дождь и ливень. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий в ведомстве рекомендовали держаться подальше от деревьев, конструкций и линий электропередачи, не оставлять автомобиль вблизи этих объектов.
При возникновении аварий на электросетях нужно обесточить все приборы и соблюдать меры пожарной безопасности.
Нельзя превышать скоростной режим, следует избегать резких манёвров и торможений, сохранять безопасную дистанцию.
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