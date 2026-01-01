Главы Перми и Новороссийска заключили соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Делегация Новороссийска во главе с мэром Андреем Кравченко посетила Пермь. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, в Перми делегация из Новороссийска провела официальные встречи в мэрии, посетила муниципальные учреждения, промышленные предприятия и культурные объекты.

Важным событием визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между Пермью и Новороссийском. Документ охватывает сферы городского хозяйства, культуры, образования, социальной поддержки, физической культуры и спорта, работы с молодежью. Соглашение также направлено на развитие малого и среднего бизнеса, туризма и совместных мероприятий.

Гости высоко оценили озеленение эспланады. Их также заинтересовал Пермский городской бизнес-инкубатор, где рассказали о поддержке инновационных проектов. Важным пунктом программы стал визит в Детскую художественную школу им. Е.Н. Широкова.

Гости посетили стелу «Пермь — город трудовой доблести» и прогулялись по «Зеленому кольцу», оценив систему дорожек для пешеходов и велосипедистов, связывающую парки и набережную.

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