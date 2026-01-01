В Прикамье число ДТП со сбежавшими водителями выросло на 72% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в Пермском крае зафиксировано 19 аварий, после которых водители скрылись с места происшествия. Но 17 человек были найдены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП в регионе увеличилось на 72,7%. Пермский край по этому показателю занял восьмое место среди всех регионов России. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ГИБДД РФ.

Наибольшее число подобных инцидентов зарегистрировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. В целом по стране зафиксировано 697 подобных случаев. Полицейские смогли установить личности и задержать 575 водителей, скрывшихся с места ДТП.

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