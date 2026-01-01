Суд в Перми обязал мебельную компанию вернуть деньги покупателю А также выплатить штраф и неустойку Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Житель Перми обратился в суд с иском к мебельной компании, которая не выполнила условия договора на поставку пяти стульев Broche. Истец требовал вернуть уплаченные им денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В августе 2025 года через мессенджер был заключен договор на поставку мебели. Согласно условиям, компания должна была доставить стулья в течение 50 рабочих дней с момента оплаты 100% стоимости товара (268 450 руб.). Покупатель выполнил свои обязательства, но стулья так и не были доставлены в срок.

Истец попытался урегулировать конфликт в досудебном порядке, направив претензию с требованием вернуть деньги и выплатить неустойку, однако компания проигнорировала обращение.

После этого пермяк обратился в Ленинский районный суд Перми.

Суд установил, что компания не выполнила свои обязательства по договору и не передала товар в установленные сроки. Требования истца о возврате денег были признаны обоснованными, и суд удовлетворил их.

По решению суда мебельная компания должна выплатить истцу 268 450 руб. за непоставленную мебель, 186 572,75 руб. неустойки, а также штраф 232 511,38 руб. Кроме того, компания обязана возместить госпошлину, которая поступит в доход местного бюджета.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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