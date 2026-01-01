В Прикамье ушла из жизни почётный гражданин Кизела Галина Шлягина Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кизеловского округа

Администрация Кизеловского муниципального округа сообщила о смерти почётного гражданина города Кизела Галины Александровны Шлягиной. Она скончалась на 90-м году жизни.

Галина Александровна родилась 7 апреля 1937 года в Лысьве. В 1946 году её семья переехала в Кизел, где она прожила всю свою жизнь. Первые пять лет своей трудовой деятельности Галина Шлягина работала на шахте имени Володарского. Затем посвятила себя профессии закройщика в быткомбинате, который позже был преобразован в ателье мод. Она также была известна как рационализатор, член народной дружины, народный заседатель и председатель профкома.

В 2024 году Галине Александровне было присвоено звание «Почётный гражданин города Кизела» за её значительный вклад в бытовое обслуживание населения, активную волонтёрскую деятельность и гражданскую позицию.

Церемония прощания состоится 16 июня в 11:00 в Свято-Никольском храме в Кизеле.

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