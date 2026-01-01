Фестиваль водных активностей в Перми собрал более 20 тысяч зрителей
На пермской набережной в выходные прошёл Фестиваль водных активностей. Он собрал 1,5 тыс. участников и 20 тыс. зрителей, сообщили организаторы.
Посетители увидели выступления на гидрофлайтах, гонки на аквабайках и водных болидах, заезды на лодках класса «Дракон» и парусных судах «Луч» и «Оптимист».
Для гостей были организованы концертные площадки, мастер-классы, сдача норм ГТО и различные соревнования.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что фестиваль с каждым годом привлекает всё больше участников.
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