За 14 июня в Пермском крае потушили 10 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 14 июня в Пермском крае успешно потушили 10 пожаров, четыре из которых произошли в Перми. Пострадавших нет. Об этом сообщает ВАЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Чтобы предотвратить новые возгорания, 192 группы из 448 человек провели 1726 проверок жилых домов, объяснили правила пожарной безопасности 3200 жителям и раздали 2625 информационных материалов.

Специалисты советуют не оставлять детей без присмотра; объяснять им, как вести себя при пожаре; прятать спички и зажигалки в недоступное место; установить пожарный извещатель.

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