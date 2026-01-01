Скончался известный футболист и социальный педагог из Перми Михаил Большаков Поделиться Твитнуть

фото из сообщества команды "Стальные тигры"

В пермской команде по американскому футболу «Стальные Тигры» с глубоким прискорбием сообщили о смерти Михаила Большакова.

«Он был не только выдающимся игроком «Стальных Тигров», но и человеком с большим сердцем. Миша был храбр на поле, добр в жизни, заботливым семьянином и творческой личностью. Его уход — большая утрата для всей нашей спортивной семьи, вместе с которой мы достигали побед и преодолевали трудности», — говорится в сообщении.

Михаил Большаков был ключевым игроком оборонительной линии пермского клуба «Стальные тигры». Выступал под №50 на позиции ди-тэкла/дифенсив тэкла. В его задачи входила игра в самом центре линии защиты (Defense), прорыв блока линии нападения соперника, прессинг квотербека и остановка выносных атак противника по центру. Михаил прошёл с командой крупнейшие внутрироссийские турниры.

Михаил Большаков также работал заместителем директора по воспитательной части в пермской школе №18, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Он также являлся членом совета Ассоциации молодых педагогов Перми и курировал молодых специалистов в Ленинском и Дзержинском районах города. Помимо этого, увлекался педагогическим стендапом и имел глубокие знания в области кибербезопасности.

О дате, месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.