В Прикамье начали производство передвижных укрытий от БПЛА Поделиться Твитнуть

фото : ПТЖБ

АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ), промплощадка которого находится в Оверятах, начал выпуск быстровозводимых железобетонных укрытий, предназначенных для защиты людей в случае угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили на предприятии.

Эти укрытия, считают на заводе, будут востребованы на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, на промышленных предприятиях и в общественных местах. Их можно оперативно установить и сразу использовать.

Производители предлагают различные варианты комплектации как снаружи, так и внутри: установку дверей, лавочек, покраску и отделку, вентиляцию, гидроизоляцию, аптечку, пожарный щит и многое другое.

Преимуществом данных укрытий называется простота установки: их возможно разместить даже на неподготовленной поверхности и при необходимости быстро демонтировать.

Укрытия гарантируют защиту от стрелкового оружия, разрывов ручных гранат, атак БПЛА. Укрытия рассчитаны до 20 человек.

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