В ВТБ назвали ключевые позитивные сценарии для экономики России в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: Банк ВТБ

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости определил круг наиболее вероятных благоприятных факторов для российской экономики, опираясь на теорию «белых лебедей» экономиста Нассима Талеба. В отличие от труднопрогнозируемых «черных лебедей», несущих радикальные потрясения, «белые лебеди» представляют собой ожидаемые события, формирующие фундамент для стабильного роста.

Главным драйвером позитива в текущем году топ-менеджер считает прогресс в деэскалации геополитической напряженности. Помимо этого, важнейшим «белым лебедем» называется конъюнктура сырьевых рынков. Пьянов подчеркнул, что сохранение высоких цен на нефть является безусловным благом для России, даже с учетом общемирового тренда на замещение углеводородов возобновляемой энергетикой и электротранспортом.

«Поддержание высоких цен на нефть — благо для России. Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело и для курса рубля, и для состояния отдельных экспортеров, и для федерального бюджета», — цитирует Пьянова РИА Новости.

Среди потенциальных угроз, относящихся к категории «черных лебедей», первый зампред ВТБ выделил риск возникновения новой глобальной пандемии. Он пояснил, что финансовый сектор и реальная экономика научились эффективно адаптироваться к макроэкономическим шокам, перекраивая бюджетные правила и сокращая издержки. Однако сфера здравоохранения и скорость распространения вирусов остаются переменными, к которым адаптация не может быть столь же стремительной и предсказуемой.

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