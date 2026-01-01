Пермяки практически перестали бронировать путёвки в Крым Туроператоры назвали самые популярные направления этого лета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате проблем с топливом в Крыму, которые начались с конца мая 2026 года и сопровождаются ограничениями на продажу бензина, россияне стали реже выбирать этот регион для отдыха. Как выяснил «Новый компаньон», спад интереса к Крыму заметен и среди пермских туристов.

По данным системы управления гостиничными бронированиями Travelline, с 24 мая по 6 июня число бронирований в гостиницах Крыма сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Севастополе — на 40%. Кроме того, количество отмен отдыха на полуострове увеличилось вдвое, что свидетельствует о значительном снижении интереса туристов к этому направлению в условиях нестабильной ситуации с топливом.

Как рассказала «Новому компаньону» директор турагентства «А-Тур» Алина Шилова, в её компании сейчас практически не бронируют это направление.

«У нас было 2-3 брони за это время. Очень мало спрашивают Крым, да и мы стараемся о всех рисках предупредить заранее», — сообщила она, добавив, что сейчас чаще бронируют Египет и Турцию.

Ольга Пряхина, гендиректор сети турагентств «Планета», отметила, что у них нет ни одной заявки от пермских туристов на отдых в Крыму.

«Сейчас в основном бронируют Турцию, Египет и Вьетнам — страны, куда есть прямой перелёт из Перми. Цены на Турцию и Вьетнам поднялись, так как там сейчас самый сезон, а на Египет, наоборот, упали», — пояснила Ольга Пряхина.

Директор турагентства «Акапулько» Ирина Дятлова рассказала, что уже два года не продаёт туры в Крым. В этом сезоне пермские туристы активно выбирают Турцию и Египет, они на первом месте по популярности. На втором месте — Азия (Китай, Таиланд и Вьетнам). Среди российских популярностью пользуются курорты Краснодарского края, а также Пермского края. В этом году в Прикамье открылось множество новых глэмпингов, что способствовало увеличению интереса к региону. Также наблюдается рост интереса к Дагестану, Минеральным Водам и Калининграду.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.