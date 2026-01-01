Спрос на новые внедорожники и кроссоверы в Прикамье вырос на 15,2% В регионе также вырос интерес к автомобилям этого сегмента с пробегом Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Эксперты "Авито Авто" подвели итоги развития рынка кроссоверов и внедорожников в Пермском крае за весну 2026 года, отметив значительный рост интереса как к новым, так и к подержанным автомобилям.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», спрос на новые кроссоверы и внедорожники в регионе вырос на 15,2% по сравнению с весной прошлого года. Средняя стоимость нового автомобиля в этом сегменте составила 3,2 млн руб. За пять месяцев 2026 года рынок вырос на 11,1%.

Наибольший ажиотаж вызвали китайские бренды. Лидерами по приросту спроса стали GAC (+200%), JAECOO (+139%) и Geely (+87,4%). Среди конкретных моделей рекордсменами стали Changan UNI-S (+35,9%) и LADA Niva Legend (+28,1%).

«В мае мы наблюдали сразу несколько важных тенденций... покупатели всё чаще выбирают модели локальной сборки, такие как Belgee, Solaris и LADA», — отмечает Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» "Авито".

В топ-5 самых популярных марок вошли HAVAL, TENET, Geely, LADA и GAC. Лидерами продаж среди моделей стали:

— HAVAL Jolion (средняя цена — 2,6 млн руб.)

— TENET T7 (2,9 млн руб.)

— HAVAL M6 (2,2 млн руб.)

Также в десятку лидеров вошли LADA Niva Travel (1,6 млн руб.), LADA Niva Legend (1,2 млн руб.), Belgee X50+ (2,6 млн руб.), Geely Monjaro (4,9 млн руб.), TENET T4 (2,4 млн руб.), Belgee X70 (2,8 млн руб.) и Changan UNI-S (3,1 млн руб.).

Рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом показал еще более впечатляющую динамику. Спрос на вторичке вырос на 26,8%, а средняя цена подержанного автомобиля составила 1,9 млн руб.

Наибольший интерес у покупателей с пробегом вызвали японские марки. Прирост спроса на Suzuki составил +73,1%, на Nissan — +69,5%, на Mitsubishi — +67,6%. В топ-5 по динамике также вошли Geely (+52,8%) и HAVAL (+51,9%).

Среди моделей самый резкий скачок интереса зафиксирован у Mitsubishi Pajero (спрос вырос более чем в 2 раза), а также у BMW X1 (+99,5%), Nissan X-Trail (+98,9%), Hyundai Santa Fe (+95%) и Chery Tiggo 4 Pro (+85,2%).

В структуре общего интереса самой популярной маркой стала Toyota (10,4% внимания аудитории), за ней следуют LADA (9,4%), Hyundai (6,4%), Nissan (6,1%) и Chevrolet (6%). Наиболее активно пользователи искали следующие модели:

— LADA 4x4

— Chevrolet Niva

— Toyota RAV4

— Renault Duster

— Kia Sportage

В расширенный топ-10 также вошли Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota Land Cruiser и Lexus RX.

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