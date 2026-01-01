В Прикамье пенсионерка смогла вернуть похищенные кибермошенниками деньги По решению суда ей выплатили более 65 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В результате проверки, проведённой прокуратурой Большесосновского района, были восстановлены имущественные права местной жительницы, ставшей жертвой обмана. В 2025 году пожилая женщина, поверив мошенникам, перевела им более 65 тыс. руб. под предлогом сохранения сбережений на «безопасных счетах». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, причинившем значительный ущерб (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Чтобы вернуть похищенные средства, прокурор района инициировал гражданское судопроизводство. В суд были направлены два исковых заявления о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с владельцев счетов, на которые поступили деньги.

По решению суда один из ответчиков, выполнявший роль дроппера, добровольно возместил пенсионерке 24 тыс. руб. Оставшаяся часть ущерба была взыскана с виновных в принудительном порядке на основании решения суда, что позволило полностью компенсировать потери потерпевшей.

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