В Прикамье изменят правила использования интеллектуальной собственности С инициативой выступил губернатор Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае внесен законопроект, касающийся порядка управления интеллектуальной собственностью региона. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин. Внесённый на рассмотрение документ направлен на более чёткое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счёт бюджетных средств или принадлежащие краю. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Согласно предложенному документу, все результаты интеллектуальной деятельности, приобретённые или созданные за деньги из краевого бюджета, будут признаны интеллектуальной собственностью региона. Законодательное собрание Пермского края будет определять порядок управления этой собственностью.

Ключевым аспектом законопроекта является введение дифференцированного подхода к отчуждению прав на результаты интеллектуальной деятельности. В частности, предлагается, что права будут отчуждаться по результатам торгов, а предоставление прав на использование интеллектуальной собственности будет осуществляться через заключение лицензионных договоров.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность безвозмездного использования интеллектуальной собственности для федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Пермского края, государственных и муниципальных учреждений, а также некоммерческих организаций, религиозных организаций и концессионеров.

Планируется, что проект закона депутаты рассмотрят на заседании краевого парламента в августе.

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