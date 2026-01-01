Пермский край занял 18-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов России В лидерах по-прежнему остались Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан Поделиться Твитнуть

Скриншот рейтинга РИА Новости

В ежегодном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ, подготовленном экспертами РИА Новости, Пермский край оказался на 18-месте. В этом году регион получил 62,17 балла по интегральному рейтингу, что ниже его результата за 2024 год, когда он находился на 17-й позиции с 64,92 балла.

Рейтинг основывается на агрегировании ключевых показателей регионального развития, включая экономические, бюджетные и социальные аспекты. В 2025 году среднее значение интегрального рейтинга всех регионов составило 48,849 балла, что на 0,095 меньше, чем годом ранее. Важно отметить, что число регионов с рейтингом выше 50 баллов увеличилось до 38, в то время как количество регионов с рейтингом ниже 25 баллов осталось неизменным — семь.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, которые обеспечивают более половины суммарного валового регионального продукта (ВРП) страны.

В первую десятку также входят Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие регионы. Замыкают список Тува, Ингушетия и Калмыкия, где уровень социально-экономического развития значительно ниже.

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