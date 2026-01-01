Суд встал на сторону Пермского УФАС в разбирательстве с монополистом Владельца опор ЛЭП уличили в нарушении антимонопольного законодательства Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления инфраструктуры для размещения сетей электросвязи. Это нарушение было выявлено в рамках Закона о защите конкуренции.

Согласно закону, при формировании стоимости услуг владельцы инфраструктуры должны учитывать только реально понесенные расходы. Однако ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» не смогло подтвердить обоснованность затрат, включенных в цену своих услуг, и незаконно установило на них монопольно высокие цены.

За это нарушение антимонопольная служба оштрафовала компанию на 50 тыс. руб. и предписала установить экономически обоснованные цены на услуги. «НПФ «Парма Инжиниринг» попыталась оспорить это решение в суде, но Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС.

В данный момент компания продолжает оспаривать назначенный штраф в суде.

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