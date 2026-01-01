Пермская НКО получила президентский грант на реализацию проекта по пожарной безопасности Школьников из нескольких российских городов будут обучать действиями во время пожара Поделиться Твитнуть

Ассоциация региональных операторов услуг в области пожарной безопасности (АРОПБ) из Перми стала победителем конкурса президентских грантов. НКО заялялась с проектом под названием «Большая пожарная игра-2026 на просторах России: Урал—Север—Юг», который направлен на решение острой социальной проблемы и создание безопасной образовательной среды для школьников.

Размер гранта составил 2 млн 205,7 тыс. руб., а софинансирование 2 млн 260,7 тыс. руб.

Основная цель проекта — тиражирование модели практико-ориентированного интерактивного обучения. Планируется создать сеть ресурсных площадок в ключевых регионах страны — городах Кудымкар (Пермский край), Екатеринбург, Краснодар и Якутск, а также развить уже существующую площадку в Челябинске. Это позволит обеспечить системный подход к обучению и охватить максимальное количество учебных заведений вне зависимости от их удаленности от центра.

Проект предусматривает комплекс мероприятий, выходящих за рамки стандартных теоретических уроков ОБЖ. Для учащихся 5-8-х классов будут организованы геймифицированные занятия с отработкой практических навыков: использование огнетушителя, основы оказания первой помощи. Особенностью программы станет работа в специальной «комнате дыма и огня», где с помощью дым-машин и имитаторов пламени создается реалистичная обстановка пожара. Учащиеся младших классов (1-4-е классы) пройдут обучение с использованием мультимедийного образовательного комплекта. Всего планируется обучить не менее 1350 учеников начальной школы и 4050 подростков средних классов.

Участниками проекта станут учащиеся общеобразовательных учреждений и сотрудники школ в шести городах России: Пермь, Кудымкар, Екатеринбург, Челябинск, Краснодар и Якутск. Целевая аудитория включает школьников двух возрастных групп: дети 6-11 лет (1-4-е классы) и подростки 12-15 лет (5-8-е классы). Кроме того, проект предполагает подготовку не менее чем 36 работников образовательных учреждений, которые станут инструкторами на новых ресурсных площадках и смогут самостоятельно проводить занятия в будущем.

Организаторы сообщают, что актуальность проекта обусловлена высокой статистикой гибели и травмирования детей на пожарах, а также недостатками школьной программы. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» выделяет на изучение пожарной безопасности лишь малую часть времени, а занятия часто носят сугубо теоретический характер, что снижает их эффективность. Практический формат «Большой пожарной игры», получивший положительные рецензии от МЧС и вузов, доказал свою результативность в Пермском крае и Удмуртии, вызывая живой интерес у детей и педагогов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.