За неделю в Перми в ДТП пострадали 17 человек, а один погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 8 по 14 июня в краевом центре произошло 14 ДТП. В результате аварий один человек погиб, а 17 получили травмы разной степени тяжести, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД Перми.

Госавтоинспекция зафиксировала 1 424 нарушения правил дорожного движения: 37 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения; 54 водителя не имели водительских прав; 31 нарушение было связано с выездом на встречную полосу; в 58 случаях водители не предоставили преимущество пешеходам; пешеходы нарушили правила в 58 случаях; 29 водителей нарушили правила перевозки детей.

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