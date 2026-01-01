В Перми зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) опубликовал отчёт, в котором сообщается о повышенном уровне загрязнения воздуха в Перми в мае.

Эксперты Пермской гидрометеослужбы отметили, что такие явления в это время года не являются критическими аномалиями.

Павел Смирнов, начальник Пермского ЦГМС, пояснил, что анализ данных показал кратковременные превышения концентраций различных веществ на стационарных постах наблюдения в течение месяца. Причины этого явления носят сезонный и метеорологический характер.

В мае в Перми стояла сухая и жаркая погода, а отсутствие ветра не способствовало естественному рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. В таких условиях циркуляция воздуха в приземном слое снижается, что приводит к накоплению промышленных и автомобильных выбросов.

Павел Смирнов подчеркнул: «В месяцы с такими погодными условиями это обычное явление. Это временное загрязнение, а не постоянный уровень загрязнения».

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