Выдача кредитных карт в Пермском крае снизилась на 12,7% Поделиться Твитнуть

фото: jcomp

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В мае 2026 года в Пермском крае было выдано 23,4 тыс. новых кредитных карт, что на 12,7% меньше, чем в апреле. Прикамье заняло 16-е место в рейтинге субъектов РФ по количеству выданных кредиток. Это снижение стало частью общей тенденции по стране, где количество новых кредитных карт также сократилось на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,21 млн единиц. В апреле этот показатель был на уровне 1,35 млн единиц. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

Наибольшее количество новых кредитных карт в России в мае было выдано в Москве (97,1 тыс.), Московской области (72,0 тыс.), Краснодарском крае (54,7 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Свердловской области (39,2 тыс.).

В то же время среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт Пермский край продемонстрировал одну из самых серьезных динамик сокращения. В Саратовской области спад составил 12,8%, в Республике Башкортостан — 12,6%, а в Воронежской области и Санкт-Петербурге — по 12%. Единственным регионом, где выдача новых кредитных карт за месяц выросла, стала Республика Крым (+1,6%).

«Выдача новых кредитных карт продолжает оставаться на низком уровне. Это свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он также подчеркнул, что потенциальным заёмщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать ухудшения.

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