В Березниках стартовал проект «уДОБРяй!» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В Березниках стартовал эколого-просветительский проект «уДОБРяй!», инициированный Советом молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Проект «уДОБРяй!» — один из победителей городского конкурса по экологическому просвещению. Финансовую поддержку в полном объёме оказал филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках программы «Уралхим — детям».

В этом году проект собрал 18 инициатив от разных организаций города — детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Каждая идея получила грант от филиала «Азот» на реализацию своего экологического проекта. Общий объём финансовой поддержки составил более 1,3 млн руб.

На протяжении лета под руководством наставников школьники и детсадовцы будут благоустраивать территории своих учебных заведений, проводить ярмарки и научно-практические конференции, выращивать овощи и цветы. Специалисты филиала «Азот» и представители общественных организаций расскажут детям об экологии и основах безопасности, особенностях применения минеральных удобрений и выращивания растений, а также познакомят с деятельностью «Уралхима». Подведение итогов проекта состоится 13 октября — во Всемирный день удобрений.

Венера Мухатаева, лидер Совета молодёжи, главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Проект «уДОБРяй!» появился четыре года назад. Инициатива молодёжной организации филиала «Азот» объединяет не только детей, но и их семьи. Мамы, папы, бабушки и дедушки активно включаются в работу, помогают учебным заведениям. Вместе мы делаем одно большое дело — сохраняем экологию для будущих поколений.

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