В Прикамье у предпринимателя изъяли 145 единиц немаркированных товаров Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступила жалоба от потребителя. Она касалась торговли товарами легкой промышленности без обязательной маркировки средствами идентификации «Data Matrix».

Специалисты Управления провели инспекционный визит и выявили нарушения обязательных требований. Предприниматель не был зарегистрирован в системе ГИС МТ как участник оборота товаров легкой промышленности.

В ходе проверки обнаружена продажа товаров легкой промышленности без регистрации в системе «Честный знак»; реализация немаркированной продукции; отсутствие необходимой информации о товарах, предусмотренной Техническим регламентом Таможенного союза 017/2011; отсутствие в магазине сведений о продавце.

Всего было изъято 145 единиц немаркированной продукции. Материалы направлены в суд для определения наказания и конфискации товара.

Против предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате рассмотрения дел он привлечен к ответственности и получил предписание устранить нарушения.

Управление подчеркивает, что регистрация в государственной информационной системе мониторинга «Честный знак» обязательна для всех участников оборота товаров с обязательной маркировкой. Без регистрации продажа товаров запрещена. Отсутствие регистрации в системе является основанием для проверки Роспотребнадзора.

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