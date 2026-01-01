В Пермском округе детский лагерь не открылся из-за нарушений Он не прошёл приёмку и не был включён в специальный реестр Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура предотвратила открытие детского лагеря «Огонёк-ПМ» в д. Малый Буртым Пермского округа из-за обнаруженных нарушений.

Выяснилось, что к началу сезона организация не выполнила обязательные требования законодательства: лагерь не был включён в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей Пермского края и не прошёл приёмку межведомственной комиссией. Это создавало прямую угрозу жизни и здоровью детей, посчитали в прокуратуре.

По итогам надзорных мероприятий прокурор объявил руководителю организации предостережение о недопустимости нарушения закона. Поэтому открытие первой смены лагеря не состоялось, а детей перенаправили в другие лагеря. Сейчас администрация учреждения устраняет все выявленные нарушения, отметили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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