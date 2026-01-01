Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Пермского края Несмотря на некоторые отраслевые колебания, экономика региона показала устойчивость Поделиться Твитнуть

Агентство «Эксперт РА» улучшило кредитный рейтинг Пермского края, повысив его до уровня ruАА- со стабильным прогнозом. До этого регион имел рейтинг ruА+.

«Этот шаг свидетельствует о том, что независимые аналитики высоко оценили финансовую устойчивость региона, его способность исполнять обязательства и эффективно управлять бюджетом даже при изменении экономических условий. Для жителей края это означает, что регион сохраняет стабильное финансовое положение, имеет потенциал для реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов, привлечения инвестиций и дальнейшего экономического развития. Кредитный рейтинг также является ключевым показателем финансовой устойчивости, влияющим на привлечение инвестиций и реализацию мероприятий национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"», — подчеркнули в региональном минэкономразвития.

Агентство отметило, что решение о повышении рейтинга обусловлено устойчивой положительной динамикой ключевых экономических показателей за последние годы, включая итоги 2025 года. Среди ключевых факторов — рост валового регионального продукта и сохранение комфортного уровня бюджетной и долговой нагрузки. Также аналитики выделили повышение гибкости расходной части бюджета.

Пермский край остаётся одним из наиболее развитых промышленных регионов страны, где основу экономики составляют обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Основные отрасли включают химическую промышленность, машиностроение, нефтепереработку, пищевую промышленность, металлургию и производство бумаги.

Экономика региона продолжает демонстрировать рост. По оценке краевых властей, валовой региональный продукт в 2025 году увеличился на 2,3%, достигнув 2,9 трлн руб. Особо важным показателем агентство считает высокий уровень ВРП на душу населения, который за год вырос примерно на 12%, достигнув 1,2 млн руб.

Несмотря на некоторые отраслевые колебания, экономика региона показала устойчивость. В сельском хозяйстве производство увеличилось на 4,4%, оборот розничной торговли — на 0,7%, объем платных услуг населению — на 0,9%.

Аналитики рейтинга отметили, что инвестиционный климат Прикамья остаётся привлекательным для бизнеса. В регионе функционируют территории опережающего развития «Чусовой» и «Нытва», а также особая экономическая зона «Пермь», предоставляющие дополнительные условия для запуска новых производств и привлечения инвесторов.

Бюджетная политика края также получила высокую оценку. Доходы регионального бюджета в 2025 году выросли на 4% по сравнению с предыдущим годом. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 86% всех поступлений, что указывает на высокую самостоятельность регионального бюджета. Основной рост поступлений обеспечили налог на доходы физических лиц, акцизы и налог по упрощенной системе налогообложения.

Расходы бюджета в 2025 году составили 303,6 млрд руб., из которых 63,5% были направлены на социальные цели. Значительные средства были вложены в развитие экономики, строительство и образование. В частности, дополнительные средства пошли на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», строительство межвузовского многофункционального студенческого кампуса в Перми, а также поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Агентство также отметило низкую долговую нагрузку региона. На начало 2026 года государственный долг составил 34,9 млрд руб., что в соотношении к собственным доходам бюджета составило 15,5%, что по-прежнему оценивается как низкий уровень. Весь долг сформирован за счет бюджетных кредитов, а расходы на его обслуживание составляют всего 0,2% собственных доходов региона.

Стабильный прогноз по рейтингу означает, что аналитики «Эксперт РА» считают вероятность сохранения кредитного рейтинга Пермского края на новом уровне в ближайшие 12 месяцев высокой.

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