Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Пермского края
Несмотря на некоторые отраслевые колебания, экономика региона показала устойчивость
Агентство «Эксперт РА» улучшило кредитный рейтинг Пермского края, повысив его до уровня ruАА- со стабильным прогнозом. До этого регион имел рейтинг ruА+.
«Этот шаг свидетельствует о том, что независимые аналитики высоко оценили финансовую устойчивость региона, его способность исполнять обязательства и эффективно управлять бюджетом даже при изменении экономических условий. Для жителей края это означает, что регион сохраняет стабильное финансовое положение, имеет потенциал для реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов, привлечения инвестиций и дальнейшего экономического развития. Кредитный рейтинг также является ключевым показателем финансовой устойчивости, влияющим на привлечение инвестиций и реализацию мероприятий национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"», — подчеркнули в региональном минэкономразвития.
Агентство отметило, что решение о повышении рейтинга обусловлено устойчивой положительной динамикой ключевых экономических показателей за последние годы, включая итоги 2025 года. Среди ключевых факторов — рост валового регионального продукта и сохранение комфортного уровня бюджетной и долговой нагрузки. Также аналитики выделили повышение гибкости расходной части бюджета.
Пермский край остаётся одним из наиболее развитых промышленных регионов страны, где основу экономики составляют обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Основные отрасли включают химическую промышленность, машиностроение, нефтепереработку, пищевую промышленность, металлургию и производство бумаги.
Экономика региона продолжает демонстрировать рост. По оценке краевых властей, валовой региональный продукт в 2025 году увеличился на 2,3%, достигнув 2,9 трлн руб. Особо важным показателем агентство считает высокий уровень ВРП на душу населения, который за год вырос примерно на 12%, достигнув 1,2 млн руб.
Несмотря на некоторые отраслевые колебания, экономика региона показала устойчивость. В сельском хозяйстве производство увеличилось на 4,4%, оборот розничной торговли — на 0,7%, объем платных услуг населению — на 0,9%.
Аналитики рейтинга отметили, что инвестиционный климат Прикамья остаётся привлекательным для бизнеса. В регионе функционируют территории опережающего развития «Чусовой» и «Нытва», а также особая экономическая зона «Пермь», предоставляющие дополнительные условия для запуска новых производств и привлечения инвесторов.
Бюджетная политика края также получила высокую оценку. Доходы регионального бюджета в 2025 году выросли на 4% по сравнению с предыдущим годом. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 86% всех поступлений, что указывает на высокую самостоятельность регионального бюджета. Основной рост поступлений обеспечили налог на доходы физических лиц, акцизы и налог по упрощенной системе налогообложения.
Расходы бюджета в 2025 году составили 303,6 млрд руб., из которых 63,5% были направлены на социальные цели. Значительные средства были вложены в развитие экономики, строительство и образование. В частности, дополнительные средства пошли на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», строительство межвузовского многофункционального студенческого кампуса в Перми, а также поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Агентство также отметило низкую долговую нагрузку региона. На начало 2026 года государственный долг составил 34,9 млрд руб., что в соотношении к собственным доходам бюджета составило 15,5%, что по-прежнему оценивается как низкий уровень. Весь долг сформирован за счет бюджетных кредитов, а расходы на его обслуживание составляют всего 0,2% собственных доходов региона.
Стабильный прогноз по рейтингу означает, что аналитики «Эксперт РА» считают вероятность сохранения кредитного рейтинга Пермского края на новом уровне в ближайшие 12 месяцев высокой.
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