Более 5,8 тысячи семей в Прикамье получили пособие при рождении ребёнка в 2026 году Отделение СФР по Пермскому краю выделило на эту меру поддержки свыше 200 млн рубле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2026 году в Пермском крае более 5800 семей получили единовременное пособие при рождении ребёнка. На эту меру поддержки Отделение Социального фонда России по Пермскому краю направило свыше 200 млн руб., сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что право на выплату имеют все родители, включая работающих и неработающих, а также усыновителей, опекунов и приемных родителей, независимо от очередности рождения и количества детей. При появлении двойни или тройни пособие назначается на каждого ребёнка.

Размер единовременного пособия при рождении ребёнка составляет 28,4 тыс. руб., что на 5,6% больше по сравнению с 2025 годом. В Пермском крае размер пособия увеличивается за счёт районного коэффициента, который может составлять 1,15 или 1,2. Деньги перечисляются матери, отцу или другому лицу, которое их заменяет.

«Единовременное пособие при рождении ребёнка оформляется без участия работодателя. Отделение СФР по Пермскому краю автоматически выплачивает его на основании данных из органов ЗАГС в течение 10 рабочих дней после регистрации рождения. Если потребуются дополнительные сведения, наши сотрудники запросят их у работодателя или других ведомств и перечислят средства», — сообщила управляющая Отделением фонда Юлия Зобина.

Если оба родителя не работают официально, они должны подать заявление в Отделение СФР по Пермскому краю в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Это можно сделать через портал госуслуг, в клиентской службе фонда или в МФЦ.

Если один из родителей работает или служит, пособие предоставляется по месту его работы или службы.

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