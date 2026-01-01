В Перми 56% работодателей готовы трудоустроить более половины стажёров Поделиться Твитнуть

Фото: rawpixel

freepik.com

В Перми 29% работодателей имеют действующие программы стажировок, а ещё 33% принимают стажеров, но не имеют формальных программ. Таковы итоги исследования SuperJob.

56% работодателей приглашают на работу более половины стажеров по итогам стажировок, а каждая четвертая компания делает офферы только наиболее талантливым.

Что касается самих стажеров, 7 из 10 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет устраиваются на работу в компании, где проходили стажировку. Ещё 10% получают предложение о работе, но отказываются, а 8% признаются, что им вообще не предложили работу.

73% стажёров видят в стажировках в первую очередь способ получения практического опыта, в то время как 14% стремятся устроиться на работу именно в компанию, где проходили стажировку. Таким образом, молодёжь чаще воспринимает стажировку как возможность получить практический опыт, а работодатели рассматривают ее как эффективный способ решения проблемы нехватки кадров.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.