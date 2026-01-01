Рейсовый автобус в Перми проехал на красный свет и врезался в легковушку С компании-перевозчика взыскали более 450 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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В Перми судебные приставы взыскали с компании-перевозчика более 450 тыс. руб. в пользу владелицы легкового автомобиля, пострадавшего в ДТП. Причиной аварии стала неосторожная езда водителя рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Инцидент произошел, когда автобус МАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке. Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет, что привело к аварии.

Экспертиза показала, что стоимость ремонта повреждённого автомобиля превышает его рыночную цену. Страховая компания компенсировала владелице машины лишь часть ущерба, поэтому оставшуюся сумму она потребовала через суд с компании-перевозчика.

На основании судебного решения исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство компании было уведомлено о начале исполнительного производства и возможных санкциях за неисполнение решения суда.

Для обеспечения взыскания задолженности судебные приставы арестовали банковские счета компании и запретили регистрационные действия с её транспортными средствами. В итоге компания выплатила всю сумму ущерба, и исполнительное производство было завершено.

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