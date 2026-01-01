В Соликамске суд опечатал торговый центр «Бисмарк» Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

По решению суда в Соликамске временно прекращена работа торгового центра «Бисмарк». Судебные приставы, действующие по поручению Соликамского отдела судебных приставов, приостановили эксплуатацию здания, расположенного по ул. 20-летия Победы, 99а. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Основанием для этого стало исполнительное производство, инициированное надзорным органом. В заявлении, направленном в суд, отмечалось, что приостановка деятельности необходима для защиты интересов, заявленных в гражданском иске, поданном должностными лицами к собственнику торгового центра.

Судебный акт, вынесенный Соликамским районным судом, требует немедленного исполнения. В связи с этим сотрудники ФССП незамедлительно прибыли на место и провели необходимые мероприятия. Все посетители центра были вынуждены покинуть здание, после чего его опечатали.

В дальнейшем судебные приставы будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб.

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