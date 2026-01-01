В Перми прокуратура помогла восстановить права инвалида-участника СВО В подъезде дома военнослужащего не было условий для маломобильных граждан Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению участника СВО, который, получив инвалидность в результате боевых ранений, столкнулся с трудностями при самостоятельном передвижении. В ходе проверки было установлено, что в подъезде многоквартирного дома, где проживает заявитель, не были созданы необходимые условия для маломобильных граждан.

В частности, высота междверных порогов превышала нормативные требования, а на лестнице отсутствовал поручень, что создавало дополнительные преграды для людей с ОВЗ. Эти обстоятельства нарушали право гражданина на доступность жилищной инфраструктуры.

После вмешательства прокуратуры указанные нарушения были устранены. Это позволило восстановить право гражданина на доступ к своему жилью и обеспечить более комфортные условия для его передвижения. В итоге все необходимые меры были приняты для защиты прав маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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