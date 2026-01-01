В Прикамье введут понятие антинаркотической пропаганды Подготовлен законопроект Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Прикамье разработали проект закона, который приведёт региональное законодательство в соответствие с федеральным. Согласно документу, вводится понятие «антинаркотическая пропаганда», а также уточняются критерии для определения запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах.

Следует отметить, что, согласно федеральному закону, запрет не распространяется на произведения литературы и искусства, в которых употребление наркотиков и психотропных веществ оправдано художественным замыслом. Однако такие произведения должны сопровождаться предупреждением о вреде наркотиков, недопустимости их незаконного оборота и об ответственности, предусмотренной законом. Также исключение составляют специализированные медицинские и фармацевтические издания, а также материалы, связанные с оперативно-разыскной деятельностью.

Рассмотрение законопроекта в краевом парламенте запланировано на август.

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