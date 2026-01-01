Визит-центры «Егошиха» и «Горки» в Перми посетили более 10 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

С момента своего открытия в феврале и мае 2026 года визит-центры «Егошиха» и «Горки», расположенные в долине реки Егошихи, посетили свыше 10 тыс. человек. В этих центрах прошло более 300 мероприятий, включая интерактивные занятия, мастер-классы, лекции, экскурсии с биологами и семейные экологические игры. Интерес к центрам проявляют не только жители Перми, но и туристы из разных регионов России, а также гости из Китая, Туркменистана, Перу и Гаити. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Более 1,5 тыс. школьников и дошкольников приняли участие в различных образовательных программах. Центры также принимали делегации федерального уровня: участники «Школы мэров» из 60 городов России и гости IV Всероссийского урбанистического форума «Плеженинг» оценили новые ландшафтные парки и благоустроенные маршруты. Кроме того, в визит-центрах прошли презентации издания «Сады и скверы городского центра Перми» и фотоальбома «Пермь Великая».

Первый визит-центр «Егошиха», открытый 10 февраля, представляет интерактивные экспозиции, посвящённые истории Егошихи как места основания Перми, особенностям строения речных долин и пермскому геологическому периоду. Визит-центр «Горки», начавший работу 28 мая, посвящён экологическим профессиям и изучению природы. В центре оборудованы два зала с экспозициями, где посетители могут ознакомиться с деятельностью промышленного эколога, биоэколога, специалиста по экологическому туризму, экопросветителя и ландшафтного дизайнера.

На следующей неделе визит-центры приглашают гостей на новые мероприятия. 17 июня в 17:00 в визит-центре «Егошиха» начнётся экскурсия с биологом на тему «Как, когда и почему Пермь получила мировую известность?» (12+), где участники узнают о медистых песчаниках и геологических разрезах долины Егошихи. 18 июня в 17:00 стартует мастер-класс «Зелёное оригами: шестиногие обитатели долины» (6+), посвящённый созданию бумажных насекомых. 19 июня с 16:00 в визит-центре «Егошиха» пройдёт прогулка по экотропе «Растения долины Егошихи: от трав до деревьев» (18+) в рамках проекта «Активное долголетие». 20 июня в 12:00 начнётся творческий мастер-класс «Егошиха: вдохновение природой» (12+), а в 17:30 — семейная экоигротека «Смотрим мультфильм и играем» (6+), где через просмотр мультфильма и игровые задания участники смогут разобраться в экологических связях природы.

Визит-центр «Егошиха» находится по адресу: ул. Разгуляйская, 3в — у входа №2 на экологическую тропу рядом с Северной дамбой и 2-й Разгуляйской улицей. Визит-центр «Горки» расположен около Средней дамбы (вход №8, парк «Городские горки»).

Оба центра работают ежедневно с 10:00 до 19:00, выходной — понедельник. Посещение бесплатное.

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