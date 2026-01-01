В Перми капремонт операционного блока краевой больницы оценили в 214 млн рублей Заявки принимаются до 23 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капстроительства Пермского края ищет подрядчика для проведения капитального ремонта помещений операционного блока Пермской краевой клинической больницы, который расположен по ул. Луначарского, 95. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 214,8 млн руб.

Согласно документации, размещённой на электронной торговой площадке, ремонтные работы затронут помещения, расположенные на четвёртом, пятом и шестом этажах здания. Подрядчику предстоит выполнить комплекс из 18 видов работ. Ключевыми задачами станут полный демонтаж устаревших конструкций, включая перегородки, двери и инженерные сети, а также последующий монтаж новых элементов и перекрытий.

В ходе работ планируется полная модернизация сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, будет смонтирована современная система подачи медицинских газов и обеспечено подключение критически важного оборудования к резервному источнику питания. Учитывая, что медицинское учреждение не прекратит свою деятельность, все работы будут выполняться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня 2026 года. Согласно графику, начало выполнения работ намечено на 20 июля 2026 года или на следующий день после подписания государственного контракта. Завершить реконструкцию планируется к 19 января 2028 года, при этом общий срок исполнения обязательств не должен превышать 549 календарных дней с даты заключения договора.

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