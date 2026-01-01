В Прикамье в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду сменился директор Учредитель не стал продлевать трудовой договор с Александром Красуляком Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в ГБУ ДО ПК «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» сменилось руководство. Трудовой договор с Александром Красуляком, директором учреждения, истёк и не продлён.

Исполняющей обязанности директора с 4 июня стала заместитель Красуляка Любовь Лепихина.

В школе подтвердили смену руководства. «Мы благодарим Александра Александровича Красуляка за многолетний и успешный труд на должности директора спортивной школы. Желаем ему дальнейших успехов и профессионального роста на новом месте работы», — прокомментировали отставку в учреждении.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Пермского края «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» было основано в 1996 году и располагается на территории Горнолыжного комплекса «Полазна». Учредитель — Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Школа специализируется на подготовке спортсменов в дисциплинах горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл (ски-кросс).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.