В аэропорту Перми значительно задержаны вылеты в Сочи, Москву и Петербург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло аэропорта Перми, 15 июня значительно (от 7 до 14 часов) задержаны вылеты нескольких рейсов.

Так отправление самолёта авиакомпании «Россия», выполняющего рейс FV 6130 в Сочи отложен с 5 утра до 18:45.

Рейс ДР 570 авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург перенесён с 5:40 на 12:55.

Рейс ДР 434 того же перевозчика во Внуково отложен с 6:10 на 13:00.

Рейс SU 730 авиакомпании «Аэрофлот» Пермь — Анталья задерживается до 20:00 (менее, чем на час).

На прилёт задерживаются два рейса из Сочи и один из Санкт-Петербурга.

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