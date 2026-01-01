В Прикамье стартовали массовые начисления имущественных налогов для физических лиц
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Управление ФНС по Пермскому краю начало массовый расчет имущественных налогов за 2025 год для граждан. Ведомство призывает жителей региона проверить информацию о своем имуществе через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС. Об этом пишет «Рифей».
Сотрудники налоговой службы подчеркивают, что при выявлении ошибок — таких как лишние или неучтенные объекты недвижимости, транспортные средства или земельные участки — необходимо обратиться в инспекцию для исправления данных. Традиционно рассылка налоговых уведомлений начнётся в сентябре.
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