Назначен новый заместитель руководителя Пермского УФАС России Галина Ужегова будет отвечать за контроль товарных рынков и экономической концентрации Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС

Со 2 июня 2026 года Галина Ужегова вступила в должность заместителя руководителя Пермского УФАС России. Соответствующий приказ был подписан главой ФАС России Максимом Шаскольским. Назначение Галины Ужеговой было одобрено полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Галина Ужегова начала свой профессиональный путь в Пермском УФАС России в 2012 году, начав с позиции специалиста первого разряда в отделе контроля органов власти. В 2014 году она заняла пост начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией. С 2017 по 2019 год руководила отделом контроля естественных монополий. В 2024 году стала начальником отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации.

Галина Ужегова обладает званием советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. В 2018 году была удостоена Почетной грамоты ФАС России, а в 2024-м получила Благодарность от руководителя Пермского УФАС России.

На новой должности Галина Ужегова отвечает за работу ведомства в области контроля на товарных рынках и экономической концентрации. В частности, осуществляет государственный контроль цен на социально значимые товары, такие как продовольствие и нефтепродукты. Также она возглавляет оперативный штаб по контролю ценовой ситуации на розничных рынках нефтепродуктов в Пермском крае, который действует при Пермском УФАС России. Кроме того, является постоянным членом оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков на территории Пермского края, который работает при Министерстве промышленности и торговли Пермского края.

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