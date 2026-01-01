В Дзержинском районе столицы Прикамья открылась первая модельная библиотека
Она находится на улице Докучаева
В столице Прикамья по ул. Докучаева, 28/1 распахнула свои двери для посетителей обновлённая библиотека №30. Учреждение получило статус модельной и стало первым подобным современным пространством в своём районе.
Проект трансформации реализован в рамках национального проекта «Семья». Концепция нового культурно-образовательного центра строится вокруг трёх ключевых направлений: экологического просвещения, популяризации здорового образа жизни и изучения природного наследия Пермского края. Это не просто место для чтения, а точка притяжения для всей семьи.
Оснащение библиотеки отвечает самым современным требованиям. Посетителей ждут цифровые информационные ресурсы, передовое звуковое оборудование, просторные зоны для коворкинга, собственная медиастудия, а также доступ к фондам Национальной электронной библиотеки. Торжественное открытие прошло в формате масштабного культурного фестиваля. Гостей развлекала фолк-группа «Груша», состоялись встречи с местными писателями, а для детей были организованы интерактивные программы и познавательные мероприятия.
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