В Пермском крае продают действующий завод металлоконструкций за 52 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке Avito размещено объявление о продаже бизнеса — завода по производству строительных металлических конструкций ООО «Завод калориферов «Феникс». Предприятие расположено в Верещагино, в 130 км от Перми. Цена лота составляет 52 млн руб.

В состав продаваемого актива входят земельный участок площадью 2,2 га, находящийся в собственности, производственный цех, складские помещения, мастерская по ремонту двигателей и другие хозяйственные объекты.

Завод ведет свою историю с 2003 года, когда был создан на базе ОАО «Агрореммаш», отмечает «Коммерсантъ-Прикамье». Сегодня предприятие специализируется на выпуске разнообразных металлоконструкций: прожекторных мачт, вышек связи, опор для высоковольтных линий электропередачи, молниеотводов, стеллажей и металлических фундаментов.

Согласно данным Rusprofile, у компании три учредителя — физические лица из Пермского края, Москвы и Камчатского края. Финансовые показатели бизнеса демонстрируют уверенный рост: по итогам 2025 года выручка предприятия достигла 70 млн руб., увеличившись на 121%, а чистая прибыль составила 1,9 млн руб., показав рост на 131%.

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