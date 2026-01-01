В Пермском крае за сутки ликвидировали восемь пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 13 июня, пожарные подразделения Пермского края восемь раз выезжали на тушение возгораний. Шесть пожаров произошло в Перми, еще по одному — в Соликамском и Березниковском городских округах. Сообщается, что на пожарах никто не погиб и не пострадал.

Для стабилизации обстановки с возгораниями в регионе работали 219 профилактических групп общей численностью 493 человека. Специалисты обошли 1 819 домовладений, провели инструктажи по мерам пожарной безопасности для 3 206 человек и распространили почти 2 700 тематических памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона при обнаружении признаков пожара немедленно сообщать о происшествии по телефонам «01», «101» и «112».

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