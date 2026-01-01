Более 280 тысяч прикамцев привились от клещевого энцефалита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжается иммунизация против клещевого вирусного энцефалита. По данным регионального минздрава, на начало июня привилось 280 тыс. жителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Параллельно фиксируется высокая активность клещей. Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью после укусов обратились более 9,5 тысячи человек. Лидерами по числу инцидентов стали Пермский муниципальный округ (1304 случая), Пермь (1054 случая) и Добрянский округ (616 случаев).

Так, 43,4% проверенных особей оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Также выявлены случаи моноцитарного эрлихиоза (3,1%), гранулоцитарного анаплазмоза (1,1%) и клещевого вирусного энцефалита (0,7%).

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