В Перми снизились цены на аренду жилья Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По итогам мая 2026 года в Перми зафиксировано снижение стоимости аренды квартир различной площади. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», изучившие динамику рынка в 70 крупнейших российских городах, сообщает ВЕТТА.

В краевой столице месячное снижение составило 0,8% для однокомнатных квартир, которые теперь сдаются в среднем за 25 471 рубль. Аренда двухкомнатных вариантов подешевела на 0,4%, опустившись до отметки 32 498 рублей. Аналогичное падение на 0,4% показали и трехкомнатные квартиры со средней ставкой 41 285 рублей в месяц.

В масштабах страны динамика оказалась смешанной. Однокомнатные квартиры потеряли в цене 0,1%, опустившись до 26 580 рублей, а трехкомнатные снизились на 0,5% до 42 565 рублей. При этом аренда двухкомнатных квартир в среднем по России, напротив, выросла на 0,8%, достигнув 33 692 рублей.

Генеральный директор «МИР КВАРТИР» Павел Луценко объясняет удешевление арендных ставок общим экономическим застоем и существенным расширением предложения: число актуальных объявлений за месяц увеличилось на четверть. Эксперт также дал прогноз на ближайшее будущее. По его словам, традиционный осенний сезонный рост цен в августе и сентябре все же произойдет, однако его темпы окажутся ниже привычных: вместо ожидаемых ранее 10—15% ставки повысятся максимум на 5—7%.

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