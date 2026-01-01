В Пермь вернулся теплоход на подводных крыльях «Восход» Поделиться Твитнуть

Фото: Соцсети Дмитрия Махонина

В Пермь после восстановления в Ленинградской области вернулся теплоход на подводных крыльях «Восход». Судно успешно преодолело водный путь до краевой столицы и готовится к выходу на пассажирские линии. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В ходе ремонтных работ судно было полностью приведено в соответствие с современными стандартами. Специалисты восстановили корпус и все судовые системы, а также установили новый главный двигатель. Для повышения уровня комфорта пассажиров в теплоходе обновили салон и заменили кресла.

Путь домой судно проделало своим ходом по внутренним водным путям. Маршрут следования прошел по Волге и Каме через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань и Чайковский, а также через Онежское и Ладожское озера и ряд водохранилищ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил уверенность, что обновленный «Восход» станет настоящим украшением предстоящей речной навигации в Пермском крае.

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