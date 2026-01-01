В Перми праздничные события в честь Дня города посетили 140 тысяч человек Только в локациях 66-го квартала эспланады и на набережной побывало не менее 57 тысяч горожан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свыше 140 тысяч человек стали участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 303-летию Перми. Торжества и народные гуляния охватили городскую эспланаду, набережную Камы, а также районные парки, скверы и дворцы культуры.

Официальное открытие Дня города прошло 11 июня в сквере Татищева. Перед более чем 1300 зрителями глава Перми Эдуард Соснин вручил памятные медали ведущим предприятиям в рамках Года пермской промышленности. Также состоялся ритуал передачи символического ключа от столицы Прикамья региональному отделению Ассамблеи народов России.

Утром 12 июня на Аллее Доблести и Славы на эспланаде состоялось открытие четырех мемориальных плит, увековечивших память выдающихся пермяков и организаций. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин и председатель городской Думы Дмитрий Малютин. В это же время на набережной Камы, в Хрустальном зале, прошла торжественная регистрация браков. Глава города лично поздравил молодоженов и вручил им памятные подарки.

Культурная и развлекательная программа развернулась на ключевых общественных пространствах. На эспланаде работали фестивальные зоны, прошли показы мод и выступления музыкальных коллективов. Специально к вековому юбилею городского автобусного движения впервые был организован Парад автобусов. На набережной Камы состоялись турнир по силовому экстриму и работа интерактивных площадок. Суммарная посещаемость только эспланады и набережной составила не менее 57 тысяч человек.





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