Открытие фестиваля «Город встреч» собрало более 25 тысяч человек Мероприятия будут проходить до конца лета Поделиться Твитнуть

На открытие летнего фестиваля «Город встреч» (0+), по данным организаторов, пришли более 25 тысяч человек, а прямую трансляцию во ВКонтакте посмотрели около 150 тыс. зрителей.

Центральным событием стало грандиозное представление, подготовленное специально для этого дня. Хореографическое оформление обеспечили 40 танцоров, которые провели на репетициях свыше 150 часов в течение двух месяцев. На сцену вышли академический хор «Млада» и певица Татьяна Куртукова. Артисты исполнили как известные народные композиции, так и авторские песни, главной темой которых в этом году стало единство народов России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина подчеркнула, что это не просто концерты, а большие шоу федерального уровня, и главными творцами в нём становятся пермские таланты, а постановки создаются только один раз и больше нигде не повторяются».

Постановкой открытия занимался известный режиссёр Сергей Мандрик (основатель балета Street Jazz), работавший над шоу в прошлом году, совместно с хореографами Евгением Присяжным и Виолеттой Щепетильниковой.

Мероприятия фестиваля будут проходить все три месяца, анонсы публикуются на официальном сайте и в социальных сетях проекта.

«Город встреч» проводится с 2023 года и за четыре сезона собрал аудиторию почти в 900 тыс. человек. Организатором выступает АНО «Агентство новых технологий» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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