Археологи нашли сохранившиеся надгробия на старинном кладбище в Перми Продолжаются раскопки на месте зоопарка на ул. Монастырской Поделиться Твитнуть

Фото: Камская археологическая экспедиция

В ходе раскопок на старом городском кладбище в Архиерейском квартале были обнаружены сохранившаяся надгробная плита и отдельный памятник. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Камскую археологическую экспедицию Пермского государственного университета

На плите хорошо читается надпись:

«Здесь погребено тело Надворного Советника Николая Гавриловича Ежева. Родился 6 ноября 1832 г. Скончался 30 июня 1902 г. Мир праху твоему, дорогой муж и отец».

Как пояснили археологи, Николай Ежев служил в акцизном ведомстве Пермской губернии — структуре, контролировавшей производство и оборот облагаемых налогом товаров (алкоголь, табак, чай, сахар). Надворный советник — гражданский чин VII класса по Табели о рангах, к которому в официальных обращениях применялось «Ваше высокоблагородие».

Второй памятник посвящён Андрею Флоровичу Тиунову, пермскому мещанину, умершему 14 апреля 1905 года в возрасте 47 лет «от грудной жабы» (старое название стенокардии).

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